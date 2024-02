Das Café am See und die Radstation am ZOB in Tübingen feierten ein inklusives Fest. Es ist eine Kooperation der BruderhausDiakonie, der Ais gGmbH und der Insiva GmbH. Unter anderem arbeiten hier Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen.

Die inklusive Band Soulhossas rockt seit 24 Jahren die Bühnen der Region. Foto: Nadine Nowara Die inklusive Band Soulhossas rockt seit 24 Jahren die Bühnen der Region. Foto: Nadine Nowara

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.