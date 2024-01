Mehrere Schwerverletzte bei Frontalunfall auf der B28 bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG/TÜBINGEN. Zu einem heftigen Frontalzusammenstoß zweier Autos ist es am Montagabend gegen 20:15 Uhr auf der neuen B28 am Ortseingang von Rottenburg gekommen. Nach Polizeiangaben hatte ein 27-Jähriger mit seinem Wagen kurz vor dem Verkehrsknoten beim Gewerbegebiet Rottenburg einen anderen Wagen überholt. Kurz danach überfuhr er aus bislang ungeklärtem Grund offenbar erneut die doppelt durchgezogene Mittellinie und kam so auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal in ein entgegenkommendes Auto prallte.

Zwei der vier Verletzten Insassen wurden beim Frotalzusammenstoß bei Rottenburg schwer verletzt. Foto: Feuerwehr Rottenburg

Dabei wurden der Unfallverursacher und seine 29 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden von Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden 22-jährigen Männer im entgegenkommenden Auto wurden nicht so schwer verletzt, aber vom Rettungsdienst behandelt und kamen anschließend auch in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehren von Rottenburg und Tübingen waren im Großeinsatz und mussten eingeklemmte Insassen teilweise aus den völlig zerstörten Autowracks befreien. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Die Vollsperrung der B28 dauerte bis kurz nach 23 Uhr. (GEA)