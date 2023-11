Der Mössinger Stadteingang von Ofterdingen her soll aufgewertet werden. Der Stadt kommt dabei gerade recht, dass die Firma Schlegel ihr Gelände an der Ofterdinger Straße aufgeben will. Auf dieser, der nördlichen Seite, möchte die das bisherige Industriegebiet »Beim Hohen Steg« zu einem Mischgebiet umgestalten. Das heißt: Dort sollen künftig Wohnungen und kleine Handwerksbetriebe Platz finden.

Dem gewerblich genutzten westlichen Mössinger Ortsausgang Beim hohen Steg soll aufblühen Das Gebiet soll städtebaulich aufgewertet werden. Foto: Archivfoto: Jürgen Meyer

