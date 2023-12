Die kommunale Wärmeplanung in Mössingen kommt: Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montag zu, die Stadt bis 2040 in Stufen klimaneutral, das heißt unabhängig von fossilen Energiequellen zu machen. Die Wärmeplanung soll als strategisches Planungsinstrument dienen: Quartier um Quartier soll damit analysiert und energetisch neu aufgestellt werden.

Das Quartier Nord-Ost in Mössingen (mit dem Hoeckle-Areal im Bild unten in der Mitte) soll als erstes von der kommunalen Wärmeplanung profitieren. Foto: Manfred Grohe Das Quartier Nord-Ost in Mössingen (mit dem Hoeckle-Areal im Bild unten in der Mitte) soll als erstes von der kommunalen Wärmeplanung profitieren. Foto: Manfred Grohe

