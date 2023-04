Gomaringen kommt zu Tübingen. Das Unteramt wandert nach Reutlingen ab. Und aus dem aufgelösten Landkreis Horb kommen neue Gemeinden dazu: Der neue Zuschnitt des Kreises Tübingen. Auf der Karte sind die Ortschaften noch alle als selbstständige Gemeinden eingetragen. GRAFIK: KREISARCHIV Foto: Joachim Kreibich Gomaringen kommt zu Tübingen. Das Unteramt wandert nach Reutlingen ab. Und aus dem aufgelösten Landkreis Horb kommen neue Gemeinden dazu: Der neue Zuschnitt des Kreises Tübingen. Auf der Karte sind die Ortschaften noch alle als selbstständige Gemeinden eingetragen. GRAFIK: KREISARCHIV Foto: Joachim Kreibich

