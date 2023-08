Laden auf Rädern als Pilotprojekt für alle Kusterdinger Teilorte

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. »Wir kommen zu den Kunden« sagt Christian Konczalla, Sortimentsleiter des Lebensmittelgeschäfts Bonus. Genauer gesagt werden sie fahren. Ein Verkaufswagen soll demnächst zweimal die Woche in den Mittelpunkten von Immenhausen, Jettenburg, Mähringen und Wankheim halten. Die Bonus gGmbH ist ein Tochterunternehmen von sbr, eine gemeinnützigen Gesellschaft für Schulung und Reintegration, die unter anderem Langzeitarbeitslose qualifiziert. Seit mittlerweile 19 Jahren gibt es eine Bonus Markt-Filiale in der Kusterdinger Mitte.

Auf 20 Quadratmetern sind im Mobil etwa 550 Produkte vorrätig. Das Sortiment reicht von Getränken, über Wurst und Käse, über frisches Obst und Gemüse, bis hin zu Gewürzen und Drogerieprodukten. Tiefkühlwaren gibt es aufgrund des technischen Aufwands nicht. Derzeit ist nur Barzahlung möglich. Der Laden auf Rädern ist für den Bonus Markt ein Pilotprojekt.

Mehr Unabhängigkeit für ältere Menschen

Kusterdingens Bürgermeister Jürgen Soltau freut sich über den Verkaufswagen: »Nahversorgung ist viel mehr als nur Einkaufen. In Kusterdingen wohnen viele ältere Menschen, die auch keinen Führerschein haben. Sie sind nun nicht mehr so davon abhängig, dass andere ihren Einkauf erledigen.« Das mobile Geschäft könne zudem zum Treffpunkt werden. Außerdem sei es gut fürs Klima, wenn die Autofahrt zum nächsten Einkaufsladen auf diese Weise eingespart werden kann. »Eine Besonderheit ist auch, dass die Kunden den Wagen betreten und ihre Waren selber aussuchen können«, betont Karsten Fischer, operativer Geschäftsführer von Bonus. Zwar sei der Wagen nicht barrierefrei, aber die Verkäuferin oder der Verkäufer sei gerne bei der Auswahl behilflich.

Vorbestellungen sind möglich

Täglich beladen werde der Wagen in Ohmenhausen, führt Konczalla aus. Falls Waren ausgehen, könne im Kusterdinger Bonus Markt aufgestockt werden. An heißen Tagen stelle die Gemeinde Kusterdingen außerdem ein Notstromaggregat zur Verfügung. Kunden können unter der Telefonnummer 07195 1377995 Produkte vorbestellen. Da stehe auch ein viel breiteres Sortiment zur Verfügung. Die Vorbestellung für Freitag ist jeweils bis Mittwoch 14 Uhr möglich, Bestellungen für Montag können bis Freitag 14 Uhr telefonisch durchgegeben werden. Die Gemeinde Kusterdingen wird die Marktzeiten am jeweiligen Platz ausschildern.

Im Verkaufswagen werden auch frische Produkte wie Obst und Gemüse angeboten. Foto: Nadine Nowara

Montags und freitags macht das Markt-Mobil in Kusterdingen und den Teilorten jeweils für eine Stunde Halt. Wenn der Andrang hoch ist, könnte auch noch der Mittwoch als Markttag dazu kommen. In Jettenburg geht die Tour um 9.30 Uhr in der Dorfstraße los. In Wankheim hält der Verkaufswagen gleich zweimal: um 11 Uhr bei der Oberen Straße am Rathaus und um 12.30 Uhr am Parkplatz in der Hohenleherstraße gegenüber des Gebäudes Nr. 25. Die Mähringer Rathausstraße wird ab 14 Uhr angefahren. Beim Rathaus in Immenhausen kann ab 15.30 Uhr eingekauft werden.

Wann das Markt-Mobil an den Start geht, ist noch nicht klar. Es stehen unter anderem noch einige Genehmigungen aus. (GEA)