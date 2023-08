Wer den höchsten Punkt sucht, denkt oft an Kirchtürme (wie hier in Wankheim). Aber im vorliegenden Fall rivalisieren die Erddeponie und der Geländepunkt Hohe Mark um den Vorrang. Foto: Meyer Jürgen Wer den höchsten Punkt sucht, denkt oft an Kirchtürme (wie hier in Wankheim). Aber im vorliegenden Fall rivalisieren die Erddeponie und der Geländepunkt Hohe Mark um den Vorrang. Foto: Meyer Jürgen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.