Am Donnerstag kommen die Besucher aus dem französischen Venansault in Kusterdingen an.

Vor Ankunft der französischen Delegation stellten Kusterdingens Bürgermeister Jürgen Soltau, Erich Spannenberger vom Partnerschaftsverein und Lukas Armbruster vom Bauhof der Gemeinde ein Partnerschaftsschild am Ortsrand von Wankheim auf. Foto: Michael Sturm Vor Ankunft der französischen Delegation stellten Kusterdingens Bürgermeister Jürgen Soltau, Erich Spannenberger vom Partnerschaftsverein und Lukas Armbruster vom Bauhof der Gemeinde ein Partnerschaftsschild am Ortsrand von Wankheim auf. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.