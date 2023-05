Kommt der ARD-Sommerhit in diesem Jahr aus Hechingen?

»Ich komme aus dem schwäbischen Hechingen, aber in meinen Adern fließt italienisches Blut.« So stellte sich Maria Linda am 7. Mai bei »Immer wieder sonntags« vor.

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. »Tag für Tag nur Fragen, bin ich genug, so, wie ich bin – will ich vielleicht zu viel vom Leben?« So beginnt der Text der ersten Single von Maria Linda Colucci, wie die Hechinger Popschlager-Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, die sie letztes Jahr veröffentlichte. »Mir ist wichtig, dass meine Songs Bedeutung haben«, betont sie und erzählt, dass sie bis zu ihrem ersten großen Auftritt immer Angst davor hatte, vor anderen Menschen zu singen – selbst vor ihrer eigenen Familie.

Von solchen Selbstzweifeln und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, erzählt sie im Song »12 von 10«. Damals sei ihr klar geworden: »Wir müssen wirklich über Selbstzweifel und Selbstliebe reden, ob aufgrund der Sozialen Medien oder zum Beispiel auch einer Schwangerschaft, wenn sich der Körper einfach verändert.« Diese Gefühle würden viele Menschen still teilen; Maria Linda hat sich dazu entschieden, ihren Emotionen hörbar Ausdruck zu verleihen und anderen Trost damit zu spenden – wie auch mit ihrem neuesten Song »Du wirst wieder tanzen.«

Moderator Stefan Mross stellt Anfang Mai die Teilnehmer der Sommerhitparade 2023 vor. In der Mitte: Maria Linda aus Hechingen, die jetzt am Sonntag ihren großen Auftritt hat. Foto: dpa Moderator Stefan Mross stellt Anfang Mai die Teilnehmer der Sommerhitparade 2023 vor. In der Mitte: Maria Linda aus Hechingen, die jetzt am Sonntag ihren großen Auftritt hat. Foto: dpa

Was sie tut, scheint zu funktionieren: Auf Instagram wurde 2021 ein weiterer bekannter Hechinger Sänger – Giovanni Zarrella, der damals sein Projekt »Schlager Academy« laufen hatte – auf sie aufmerksam. »Er fragte mich einfach, ob ich nicht mitmachen möchte!« Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften damals in seinem Instagram-Livestream ihr Können unter Beweis stellen. »Ich war echt nervös«, hält die Italienerin fest, nicht wissend, dass dies der Startschuss für ihre professionelle Karriere sein sollte. Drei weitere Singles sowie Auftritte im ZDF-Fernsehgarten als Qualifikation für die Giovanni-Zarrella-Show sollten folgen, am Sonntag tritt Maria Linda nun bei »Immer wieder sonntags« in der ARD auf. Mit ihrem Song »Adrenalin« möchte sie die Zuschauer von sich überzeugen, damit sie in dem Wettkampf um den Sommerhit 2023 weiterkommt. »Dabei bin ich natürlich auf die Anrufe der Zuschauer angewiesen«, hält sie fest.

Im Rennen für den offiziellen ARD-Sommerhit 2023

Die Sommerhit-Parade der Sendung »Immer wieder sonntags« ist alljährlich auf der Suche nach einem Sommerhitkönig – oder in Maria Lindas Fall: einer Königin. Insgesamt treten 12 Kandidatinnen und Kandidaten in zwei Blöcken gegeneinander an. Der Auftritt der Schlagerpop-Sängerin fällt am Sonntag in den ersten Block. Jede Gesangsrunde ist ein Stechen: Zwei Kandidaten treten gegeneinander an; der- oder diejenige, die mehr Anrufe von den Zuschauern erhält, kommt eine Runde weiter. Da Frank André sich in der letzten Runde gegen Bianca Schnelle durchsetzen konnte, wird Maria Linda am Sonntag gegen ihn antreten. Ende August ist dann das große musikalische Finale angedacht und Stefan Mross wird den Sieger oder die Siegerin mit dem offiziellen Sommerhit für 2023 verkünden.

Italien immer im Herzen

Genretechnisch ordnet sich die Mutter einer dreijährigen Tochter in die Reihen von Sarah Conner und Sarah Lombardi ein: »Ich sehe mich nicht im Schlager-Genre – wir machen alles total modern!« Auch Lombardi mache Popmusik und werde dabei im Schlagerbereich vermarktet – »genau da sehe ich mich auch!« Auch, wenn es mit vielen italienischen Textpassagen in Deutschland natürlich nicht ganz einfach sei, sind der in Hechingen geborenen Sängerin ihre südeuropäischen Wurzeln »extrem wichtig«. Deshalb versuche sie, die italienische Sprache zumindest etwas in ihren Songs einzubringen: »Man soll in meiner Musik hören, dass auch Italien in meinem Herzen ist!« Passend dazu möchte sie voraussichtlich im Juni gerne einen leichten und mediterran angehauchten Sommersong herausbringen. »Wir arbeiten wirklich hart, ich bin jeden Tag in Kontakt mit meinem Produzenten – ich will auf die große Bühne!«

Starke Wurzeln und treue Wegbegleiter erleichtern die Reise

Dazu braucht es abgesehen von großem Gesangstalent auch die passenden Wegbegleiter: Mit ihrem Produzenten Stefano Maggio (auch bekannt als ehemaliger Vocal Coach bei Popstars) nimmt sie ihre Songs in dessen Studio in Rom auf, gemeinsam mit ihrer Songwriterin Ilona Boraud schreibt sie an den perfekten Songtexten und feilt mit ihrer Balinger Gesangslehrerin Juandalynn R. Abernathy auch weiterhin an ihrer Stimme. Unterstützung erhalte sie auch jederzeit von ihrer Familie: »Meine kleine Tochter kann jeden Song auswendig und bei meinem Nonno Antonio kullern die Tränen, sobald er mich irgendwo sieht.« Das können die Fans der Sängerin auch auf ihrem Instagram- und Tiktok-Profil verfolgen: Ihr Großvater Antonio ist dort nämlich auch ein kleiner Star.

Wenn er nicht gerade fast vor Stolz auf seine Enkelin platzt, versucht er unter dem Hashtag #deutschfüritaliener beispielsweise, das Wort »Eichhörnchen« auszusprechen. Auch Giovanni Zarrella hat die Wege der Sängerin deutlich früher gekreuzt, als es ihm selbst anfangs der Schlager Academy bewusst war: »Als ich neun Jahre alt war, hatte Giovanni ein Tonstudio in der Firma meines Vaters.« Dort sangen die beiden gemeinsam ein Lied von Yvonne Catterfeld ein. Während die damalige Nachwuchssängerin ihre erste eigene CD noch heute besitzt, musste sie Giovanni Zarrella zuerst einmal mit ihrem Nachnamen weiterhelfen, damit auch er in der Nostalgie des frühen gemeinsamen Studiotags schwelgen konnte.

»Mamma Maria« macht Mut mit Musik

Heute ist die einst eingeschüchterte Sängerin bei Siesta Records unter Vertrag. Aufgrund eines Deals zwischen den beiden Labels biete Siesta Universal Music immer wieder Musikvideos der erfolgversprechendsten Künstlerinnen und Künstler an, die dann auf der Youtube-Seite »Ich find Schlager toll« geteilt werden. »Bisher war ich mit jedem Video bei Universal erfolgreich«, freut sich die Popschlagersängerin. Sowohl »Natale das ganze Jahr« als auch »Du wirst wieder tanzen« wurden von dem Plattenlabel auf dem reichweitenstarken Kanal geteilt. Der Popschlager-Sonnenschein inspiriert also nicht nur mit tröstenden Texten, sondern auch mit der Überwindung der eigenen Bühnenangst. Ihr Erfolg zeigt, dass die jahrelangen Selbstzweifel unangebracht waren: Sie konnte sich diesen nicht nur erfolgreich stellen, sondern ist »erst durch die Musik total aufgeblüht«.

Heute fühle sie sich gut, genau so, wie sie sei, und verfolge ihre Ziele, ohne sich dabei selbst im Weg zu stehen. Die da lauten? »Die große Bühne! Wenn ich eines Tages ein Duett mit Marco Mengoni singen kann – dann habe ich es geschafft!« Der italienische Sänger trat erst kürzlich beim Eurovision Song Contest für Italien auf und erhielt der Hechingerin zufolge überaus positives Feedback aus der internationalen Musikszene.

Telefonisch für den nächsten Sommerhit abstimmen

Sag' mir quando, sag' mir: Wann wird Maria Lindas erstes Album veröffentlicht werden? Voraussichtlich im Herbst können sich die Schlagerpop-Fans freuen, wenn es nach den bisherigen vier Singles ein vollständiges Album der (neuerdings) Wahl-Bisingerin geben soll. Für wen sie schon jetzt eine »12 von 10« ist, heißt es am Wochenende: Zum Hörer greifen und schnell für ihre Performance bei »Immer wieder sonntags« abstimmen. Kann sich Maria Linda auf die nächste Runde freuen, benötige sie auch dann wieder die Unterstützung ihrer Fangemeinde. Bei genügend telefonischer Unterstützung kann sich Hechingen so womöglich pünktlich im August über einen Sommerhit aus der eigenen Heimat freuen – samt dem italienischen Charme, der auch die Zollernstadt umgibt. (ZAK)

»Immer wieder sonntags« aus dem Europa Park in Rust mit Maria Linda wird am kommenden Sonntag, 21. Mai, ab 10 Uhr live im Ersten ausgestrahlt. Moderation: Stefan Mross.