Das Kusterdinger Neujahrskonzert wartet jedes Mal mit viel Qualität auf. Am Samstag im ausverkauften Klosterhof waren Jazz und Klassik im Dialog zu erleben: Auf der Bühne wechselte sich das Duo Susanne Götz (Klavier) und Christian Adamsky (Violoncello) mit dem Trio Jazzmates ab, das Jazz in einer modernen, rockigen Ausprägung bot. Dass scheibchenweise mal die eine, mal die andere Stilrichtung dran kam hielt dieses Konzert jederzeit spannend.

Naujahrskonzert im Kusterdinger Klosterhof: Vorn das Duo Christian Adamsky und Susanne Götz. Hinten (von links) die Jazzmates: Reinhold Uhl, Horst Götz und Wieland Braunschweiger. Foto: Michael Sturm Naujahrskonzert im Kusterdinger Klosterhof: Vorn das Duo Christian Adamsky und Susanne Götz. Hinten (von links) die Jazzmates: Reinhold Uhl, Horst Götz und Wieland Braunschweiger. Foto: Michael Sturm

