Ein Friedensgebet mit anschließender Gedenkminute für Israel in der evangelischen Kirche ging am Donnerstag voraus. Danach ging es im Kirchentellinsfurter Gemeinderat um den Verkehrsfluss in der Karlstraße. Dort und im angrenzenden Bereich der Kita Weilhau sorgen parkende Autos für Ärger unter den Anwohnern. Die Gemeinde möchte diese Situation durch neue Parkzonen entzerren.

Die Karlstraße in Kirchentellinsfurt in Richtung Südring: Vorn rechts geht es zur Kita Weilhau. Hinten links mündet die Georgstraße ein. Foto: Michael Sturm Die Karlstraße in Kirchentellinsfurt in Richtung Südring: Vorn rechts geht es zur Kita Weilhau. Hinten links mündet die Georgstraße ein. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.