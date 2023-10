Kinderturnfest in Kusterdingen: Mit Koordination, Kraft und Ausdauer

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Was für ein Gewusel, was für ein Gehüpfe, ein Toben, Springen, Balancieren, was für eine Akrobatik und Körperbeherrschung – was für ein schönes Familienfest der Turnabteilung des TSV Kusterdingen am Samstag in der Härten-Sporthalle. Catharina Hettich hatte zusammen mit ihren Übungsleiterinnen eingeladen und ein großer Teil der Nachwuchsturner waren gekommen, um sich einem großen Publikum zu präsentieren.

Hettich selbst ist ein Kind der TSV-Turnabteilung, »ich habe selbst hier geturnt bis ich 16 Jahre alt war«, sagte sie am Samstagnachmittag in der beeindruckenden Sporthalle. Übungsleiterin und Kampfrichterin war Catharina Hettich, dann zog sie jedoch nach Hamburg. »Als ich wieder zurückkam, habe ich mich bei Petra Otto gemeldet, seit zwei Jahren trainiere ich die großen Turnerinnen.« Und nachdem Otto nach 15 Jahren Abteilungsleitung den Job abgeben wollte, hat Hettich ihn übernommen. Als sei das selbstverständlich.

»Turnen war schon immer mein Anker«, sagte die engagierte Frau. »Wir brauchen mehr junge Leute, die sich ehrenamtlich im Verein engagieren.« Sie geht als gutes Beispiel voran. Am Samstag aber standen die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt: Schon Zweijährige zeigten, dass Bewegung zusammen mit ihren Eltern den Spaß an der Bewegung wecken kann.

Die Kleinkinder ab 3,5 bis 5 Jahren präsentierten sich am Samstag ebenfalls. Mit dem Turnen beginnen in Kusterdingen schon die Vier- bis Siebenjährigen, danach zeigten in der Härten-Halle die Mädels von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Staffeln ihr Können. Mit Aktionen und Übungen verdeutlichten sie, dass sie Koordination, Kraft und Ausdauer beherrschen. »Aber man muss dranbleiben, Spaß und Leidenschaft gehören zum Turnen einfach dazu«, hatte Hettich erläutert.

Insgesamt 140 aktive Kinder tummeln sich in der TSV-Turnabteilung, am Samstag konnte ein großer Teil dieser enormen Truppe bestaunt werden. »Für uns ist das Herbstfest aber auch wichtig, um die Abteilungskasse ein wenig zu füllen«, so Catharina Hettich. Kaffee und selbstgebackene Kuchen, dazu T-Shirts mit dem Logo der TSV-Turnabteilung – die Möglichkeiten, die Turner zu unterstützen waren vielfältig. (GEA)