Die Kanalarbeiten in der Kirchentellinsfurter Karlstraße sorgten zuletzt für Unmut vor allem unter den Anwohnern, auch denen der parallel verlaufenden Georgstraße: Diese fanden sich plötzlich mit Halteverbotsschildern entlang der Straße konfrontiert. Nun können sie ihre Autos nicht mehr, wie bisher gewohnt, an der Straße parken. Einige munkelten, die Schilder seien ohne offizielle Genehmigung und rechtliche Grundlage aufgestellt worden.

Kirchentellinsfurt: Blick von der Karlstraße die Gonsstraße hinauf. Das Auto an der Kreuzung oben rechts im Bild fährt die Georgstraße entlang. Foto: Michael Sturm Kirchentellinsfurt: Blick von der Karlstraße die Gonsstraße hinauf. Das Auto an der Kreuzung oben rechts im Bild fährt die Georgstraße entlang. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.