Die medizinische Versorgung in Wankheim ist sichergestellt: Dr. Maren Sy hat ihre neue Hausarztpraxis in der Hauptstraße 11 eröffnet. Im Nebengebäude befindet sich bereits die Physio- und Ergotherapie-Praxis von Eva Mergenthaler.

Maren Sy (dritte von links) ist seit September als Hausärztin in Wankheim ansässig. Foto: Nadine Nowara Maren Sy (dritte von links) ist seit September als Hausärztin in Wankheim ansässig. Foto: Nadine Nowara

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.