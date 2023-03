Konstrukteur fantastischer Flugapparate: Hommage an den »Flugvisionär« Gustav Mesmer in Nehren.

Umringt von Ausstellungsstücken las Jürgen Jonas auf der Vernissage im Nehrener Schwanen aus Schülerarbeiten zum Projekt Gustav Mesmer vor. Foto: Sarah Gingally Umringt von Ausstellungsstücken las Jürgen Jonas auf der Vernissage im Nehrener Schwanen aus Schülerarbeiten zum Projekt Gustav Mesmer vor. Foto: Sarah Gingally

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.