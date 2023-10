Bis Ende 2023 müssen alle Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern in Deutschland eine Wärmeplanung nachweisen. Baden-Württemberg war vor zwei Jahren Vorreiter, nun wird das Gesetz bundesweit umgesetzt. Im Mössinger Gemeinderat war dies bereits in mehreren vergangenen Sitzungen Thema. Am Montag ging es um den Zeitplan: Die Mössinger Wärmeplanung soll Ende November der Öffentlichkeit vorgestellt und im Dezember vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Wärmepumpen nutzen die Umgebung, um Energie zu gewinnen: Sie entziehen der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser Wärme. Foto: dpa-infografik GmbH Wärmepumpen nutzen die Umgebung, um Energie zu gewinnen: Sie entziehen der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser Wärme. Foto: dpa-infografik GmbH

