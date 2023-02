In Kusterdingen müssen in diesem Frühjahr sieben Bäume gefällt werden. Für sechs der Bäume wird in Standortnähe ein Ersatz gepflanzt.

Als Habitatsbaum bleibt der Apfelbaum Im Bongert erhalten. Foto: Gemeinde Kusterdingen Als Habitatsbaum bleibt der Apfelbaum Im Bongert erhalten. Foto: Gemeinde Kusterdingen

