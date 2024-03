Die zehn Männer wollten sich bereits am 8. Januar dieses Jahres im Tübinger Museum Boxenstop treffen: Bis Mitte des Monats zeigte das Museum eine Sonderausstellung elektrischer Eisenbahnen. An einer der Anlagen hatten die zehn, damals Ministranten der katholischen Internatsschule »Weiße Väter« in Haigerloch, mitgearbeitet. Die meisten von ihnen sahen die Anlage zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder.

Zehn Männer trafen sich am Samstag im Tübinger Museum Boxenstop - an jener Modelleisenbahn, die sie als Absolventen der katholischen Internatsschule »Weiße Väter« in Haigerloch bauen halfen. Foto: Michael Sturm Zehn Männer trafen sich am Samstag im Tübinger Museum Boxenstop - an jener Modelleisenbahn, die sie als Absolventen der katholischen Internatsschule »Weiße Väter« in Haigerloch bauen halfen. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.