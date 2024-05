Einmal im Jahr, immer am zweiten Samstag in den Pfingstferien, veranstaltet die Tübinger Hobby-Mannschaft »Kommando Horst Hrubesch« ein Fußball-Turnier auf dem alten Sportplatz des TSV Lustnau in Richtung Bebenhausen. Heute hätte die 22. Ausgabe des Turniers stattgefunden – äußere Umstände verhinderten dies: Die Organisatoren sagten das Turnier Mitte dieser Woche ab.

Der Blutgrätschen-Wettbewerb ist das Highlight jedes Kommando-Cups. Foto: Michael Sturm Der Blutgrätschen-Wettbewerb ist das Highlight jedes Kommando-Cups. Foto: Michael Sturm

