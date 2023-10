Prof. Dr. Michael Thorwart zeigte sich in Wankheim skeptisch über die Energiewende insbesondere in Bezug auf Windkraft. Er setzt auf nukleare Innovationen.

Das stillgelegte AKW Neckarwestheim, aufgenommen aus einem Flugzeug. Foto: Bernd Weißbrod/DPA Das stillgelegte AKW Neckarwestheim, aufgenommen aus einem Flugzeug. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.