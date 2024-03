Kritik an den Plänen für Windkraftanlagen regt sich nun auch in Gomaringen. Über 30 Einwohner kamen zur Sitzung des Bauausschusses gestern und hinterfragten die Pläne des Regionalverbandes Neckar-Alb. Die Ausschussmitglieder stimmten dem Vorhaben dagegen einmütig zu.

Die orange straffierten Gebiete hat der Regionalverband für Windkraft vorgeschlagen. Foto: Praktikant3, PRA-3 Die orange straffierten Gebiete hat der Regionalverband für Windkraft vorgeschlagen. Foto: Praktikant3, PRA-3

