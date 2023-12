Ist die Belastungsgrenze für die Kommunen in Sachen Flüchtlingsaufnahme erreicht? In Gomaringen bisher noch nicht. Eine knappe Mehrheit lehnte im Gemeinderat eine entsprechende Verwaltungsvorlage ab.

Sind Kommunen und Kreise an ihre Belastungsgrenzen bei der Flüchtlingsaufnahme angekommen? Für einige Gomaringer Gemeinderäte ist das die falsche Frage. Foto: Felix Kästle/dpa Sind Kommunen und Kreise an ihre Belastungsgrenzen bei der Flüchtlingsaufnahme angekommen? Für einige Gomaringer Gemeinderäte ist das die falsche Frage. Foto: Felix Kästle/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.