Diesen Samstag steigt GOM live mit sechs Bands. Damit gleich zu Beginn einiges los ist bekommen die ersten 100 Besucher Freigetränke. Die Veranstalter rund um Maria Asal, Leiterin des Jugendbüros Steinlach-Wiesaz befinden sich gerade mitten in den Vorbereitungen. Zum ersten Festival vor zwei Jahren durften 400 Zuschauer in die Gomaringer Kulturhalle. Dieses Jahr könnten es doppelt so viele sein.

Donia Grolli, Eva Hofius und Melina Gonçalves (von links) sind The Melikas. Foto: Michael Sturm Donia Grolli, Eva Hofius und Melina Gonçalves (von links) sind The Melikas. Foto: Michael Sturm

