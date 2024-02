Das Votum fiel einstimmig aus: Alle anwesenden Gemeinderäte und Oberbürgermeister Michael Bulander gaben Martin Gönner in geheimer Wahl ihre Stimme, nachdem dieser seine Bewerbungsrede für eine zweite Amtszeit als Erster Beigeordneter gehalten hatte. Vor acht Jahren trat der gebürtige Aalener das Amt an, in Mössingen hat er als Baubürgermeister einiges auf den Weg gebracht.

