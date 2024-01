Aktuell Gemeinderat

Fraktionen halten in Mössingen ihre Haushaltsreden

In der Sitzung des Mössinger Gemeinderats am Montag hielten die Fraktionen ihre Haushaltsreden. Viele gingen zunächst auf die Auswirkungen der Bundespolitik auf die Lokalpolitik ein, ehe sie sich auf das einließen, was in diesem Jahr auf die Stadt Mössingen zukommen wird. Und die muss sparen. Einige der geplanten Investitionen müssen in die Zukunft verschoben werden.