Eine Fachkonferenz im Hörsaalzentrum Morgenstelle an der Universität Tübingen beschäftigte sich vergangene Woche damit, wie Tierversuche in der Biologie, Medizin und der Pharmazie verringert, oder zum Teil sogar vollständig ersetzt werden können. Peter Loskill, Professor für Organ-on-Chip-Systeme an der Universität Tübingen, erklärte im Interview mit GEA-Mitarbeiter Michael Sturm, welche Chancen menschliche Ersatz- und Ergänzungsmethoden bieten.

Peter Loskill forscht an der Universität Tübingen unter anderem über das Thema Bioengineering. Foto: Michael Sturm Peter Loskill forscht an der Universität Tübingen unter anderem über das Thema Bioengineering. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.