Am Dienstagabend wird der Landkreis Tübingen über die geplante Unterkunft für Geflüchtete in Bodelshausen informieren. Zum Infoabend dürfen nur Einwohner der Gemeinde. Am Sonntag demonstrierten rund 300 Gegner der Unterkunft vor dem Privathaus des Eigentümers.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.