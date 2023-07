Aktuell Bauen

Flüchtlingsunterkunft in Belsen: Gemeinderat hört sich Bedenken von Anwohnern an

Die Stadt Mössingen will in der Belsener Brühlstraße eine Notunterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose bauen. Das Gelände, in Besitz der Stadt, befindet sich hinter der Gaststätte Sonne, die dafür Parkmöglichkeiten opfern müsste. In seiner Sitzung am Montag setzte sich der Mössinger Gemeinderat mit den Bedenken der Anwohner auseinander.