Kommandant Frank Otto (links) und Bürgermeister Jürgen Soltau (rechts) ehrten langjährige Feuerwehrleute: Oliver Braun und Jochen Schäfer für 25 Jahre, Jörg Kautt für 40 Jahre und Jürgen Kemmler für 50 Jahre (von links). FOTO: STRAUB Kommandant Frank Otto (links) und Bürgermeister Jürgen Soltau (rechts) ehrten langjährige Feuerwehrleute: Oliver Braun und Jochen Schäfer für 25 Jahre, Jörg Kautt für 40 Jahre und Jürgen Kemmler für 50 Jahre (von links). FOTO: STRAUB

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.