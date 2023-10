50 Jahre Kameradschaft Steinlach-Wiesaz, 50 Jahre Kreisgruppe Neckar-Alb: Reservisten der Bundeswehr trafen sich am Samstag am Sportplatz in Öschingen, um dieses Doppel-Jubiläum zu begehen. Vor zehn Jahren, zum jeweils 40. Jahrestag der beiden Gruppen, schien die Sonne. Dieses Mal war das Treffen verregnet: Der vorbereitete Info-Trail zum Thema Landminen fiel regelrecht ins Wasser.

Reservisten-Treffen in Öschingen: Hier inspizieren Jörg Schlosser (links) und Tim Salemke einen amerikanischen Militärjeep. Foto: Michael Sturm Reservisten-Treffen in Öschingen: Hier inspizieren Jörg Schlosser (links) und Tim Salemke einen amerikanischen Militärjeep. Foto: Michael Sturm

