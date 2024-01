Es bleibt dabei: Die Gomaringer halten an der unechten Teilortswahl fest. Damit ist jetzt schon klar, dass nach der Kommunalwahl am 9. Juni Stockach mit einem festen Sitz im Gremium vertreten sein wird. Im Gemeinderat gab es zu der Regelung allerdings einige kritische Stimmen.

Vor 50 Jahren wurde aus dem kleinen Dorf Stockach ein Gomaringer Teilort. Nach wie vor halten die Stockacher an der unechten Teilortswahl fest. Foto: Philipp Förder Vor 50 Jahren wurde aus dem kleinen Dorf Stockach ein Gomaringer Teilort. Nach wie vor halten die Stockacher an der unechten Teilortswahl fest. Foto: Philipp Förder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.