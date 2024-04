Einige Gomaringer haben 2023 Großes vollbracht – sie haben Titel und Ehrungen angehäuft. Die Gemeinde fasste die Ehrungen nun zusammen: Am Dienstag zeichnete Bürgermeister Steffen Heß in der Sport- und Kulturhalle 54 Gomaringer mit Medaillen, Urkunden und Geschenkkörben aus, die in Sport, Kultur, Beruf, Sozialem und Bildung besondere Leistungen vollbracht haben.

Die Leichtathletinnen Marit Höner (links) und Elisabeth Nawroth holten 2023 Landestitel nach Gomaringen. Foto: MIchael Sturm Die Leichtathletinnen Marit Höner (links) und Elisabeth Nawroth holten 2023 Landestitel nach Gomaringen. Foto: MIchael Sturm

