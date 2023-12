Feuerwehr, Straßensanierungen und Schule - das sind die drei großen Baustellen, die auf die Gomaringer in den kommenden Jahren zukommen. Klar ist, es wird finanziell enger. Die Schulden werden in den kommenden Jahren auf über zehn Millionen Euro steigen. Der Haushaltsentwurf wurde gestern in den Gemeinderat eingebracht.

Die Erweiterung des Schulzentrums auf dem Höhnisch ist ein fester Posten im Gomaringer Haushalt. Foto: Jürgen Meyer Die Erweiterung des Schulzentrums auf dem Höhnisch ist ein fester Posten im Gomaringer Haushalt. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.