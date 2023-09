Wie viele Bürgermeister braucht eine Stadt in der Größe von Tübingen? Orientiert man sich besser am Vorbild von Reutlingen? Der Gemeinderat hat nun entschieden: Drei sind genug.

Nur AL/Grüne waren dafür: Im Tübinger Rathaus muss daher kein Dienstzimmer für einen weiteren Bürgermeister freigeräumt werden. Foto: Joachim Kreibich Nur AL/Grüne waren dafür: Im Tübinger Rathaus muss daher kein Dienstzimmer für einen weiteren Bürgermeister freigeräumt werden. Foto: Joachim Kreibich

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.