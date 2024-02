Die Talheimer Steige zwischen Mössingen und Melchingen ist ab Montag gesperrt

Bis Anfang März dauern die Arbeiten und damit die Sperrung an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. In der Woche von Montag, 12. Februar, bis Samstag, 2. März, muss die L385 zwischen Talheim und Melchingen (Talheimer Steige) aufgrund dringender Verkehrssicherungsmaßnahmen in den direkt angrenzenden Waldbeständen für den Verkehr komplett gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt Tübingen in einer Pressemitteilung mit.

Die Abteilung Forst des Landratsamts Tübingen führt in diesem Zeitraum umfangreiche Holzerntemaßnahmen in unmittelbarer Straßennähe durch, um die Strecke dauerhaft für den Durchgangsverkehr zu sichern. Der zurückliegende Gewittersturm vom 24. August 2023, der im Landkreis Tübingen vor allem im Raum Mössingen zu erheblichen Mengen an Sturm- und Bruchholz im Wald führte, hat auch die Waldbestände entlang der Talheimer Steige destabilisiert. Diese gilt es nun wieder sicherzumachen.

Spezialtechnik ist nötig

Aufgrund der Hanglage und schwierigen Erschließungssituation kann die Holzernte-/ Verkehrssicherungsmaßnahme nur bei einer Vollsperrung erfolgen. Hintergründe sind, dass in steilen Hangbereichen nur mit Spezialtechnik gearbeitet werden kann. Hierzu wird eine sogenannte Seilkrananlage eingesetzt, die wiederum mit Stahlseilen im Gelände, aber auch über die Straße abgespannt sein muss. Parallel wird auf weiteren Streckenabschnitten klassisch motormanuell mit Forstwirten und Schlepper gearbeitet.

Dabei besteht das Risiko, dass gefällte Bäume ins Rutschen geraten und darüber hinaus Steine und Geröll lösen, sodass eine dauerhafte Gefahr für den Verkehr bestünde. Aus Sicherheitsgründen sowie aufgrund des Spezialarbeitsverfahrens ist eine Ampelsperrung nicht möglich. Eine Durchführung der Arbeiten zur Ferienzeit wäre wünschenswert, ist aber aus verschiedenen verkehrstechnischen Gründen nicht möglich. Insbesondere lassen die umfangreichen Waldschäden entlang der Talheimer Steige keinen weiteren Aufschub zu.

Umleitung Straßenverkehr

Die Umleitung von Mössingen auf die Alb erfolgt ab dem Kreisverkehr zwischen Mössingen und Talheim über die L 383 Öschingen, Gönningen, L 230 Genkingen, L 382 Undingen und K 6731 Willmandingen über die K 7104 nach Melchingen. Die Umleitung ins Tal erfolgt auf demselben Streckenzug.

Alternativen ÖPNV

Während der Vollsperrung der Talheimer Steige L 385 zwischen Mössingen-Talheim und Burladingen-Melchingen kommt es für den ÖPNV zu Einschränkungen. Die Buslinie 152 endet während der Sperrung der Talheimer Steige in Talheim. Von Montag, den 12. Februar 2024 bis voraussichtlich Samstag, den 2. März 2024 können Melchingen und Salmendingen daher von der Linie 152 nicht bedient werden. Als alternative Fahrmöglichkeiten kommen infrage:

Buslinie 7635 nach Reutlingen, dann alle Bus- und Zugverbindungen Reutlingen – Mössingen

SWEG-Buslinie 5 von Melchingen/Salmendingen nach Burladingen, dann Zug ZAB 1, ZAB 2 über Hechingen nach Mössingen

Die für die Linie 152 ausgegebenen Fahrkarten sind ohne Aufpreis für alle diese Umwegverbindungen während der Sperrung gültig. Fahrplanauskünfte sind im Internet unter www.naldo.de erhältlich.

Umleitung Fernwanderweg HW1

Die Umleitung wird in beide Richtungen beschildert und erfolgt über den Riedernbergweg und die Burtelsteige. Ab dem Parkplatz Dicke Buche bzw. Abzweigung Riedernberg kann der HW1 wieder regulär begangen werden. (GEA)