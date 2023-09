Selbstironisch, witzig, provokant und völlig überdreht. Satire pur. So wirbt das Tübinger Uniklinikum (UKT) in einem Video um Arbeitskräfte. Der kurze Film auf Youtube schlägt Wellen. Innerhalb einer Woche haben ihn rund 115.000 Menschen aufgerufen. Neben einigen kritischen Stimmen erreichten Bianca Hermle, Pressesprecherin am Klinikum, vor allem jede Menge Lob und Begeisterung.

Selfies im Operationssaal: Das Video der Uniklinik spielt mit dem Klischee des selbstverliebten Chirurgen. Foto: Universitätsklinik Tübingen Selfies im Operationssaal: Das Video der Uniklinik spielt mit dem Klischee des selbstverliebten Chirurgen. Foto: Universitätsklinik Tübingen

