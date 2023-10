Die Initiative »Schwimmen für alle Kinder« gilt als feste Institution im Landkreis Tübingen: In den etwas über acht Jahren seit der Gründung, nahmen rund 1800 Kinder und Jugendliche teil. Das Betreuerteam wuchs seitdem auf über 40 Köpfe. Bei einem Festakt am Freitag im Tübinger swt-KulturWerk gab Dagmar Müller die Leitung an Manuela Sacherer ab.

Dagmar Müller (links) übergab die Leitung der Initiative "Schwimmen für alle Kinder am Freitag an Manuela Sacherer (rechts). Das Signet im Hintergrund entwarf der Tübinger Karikaturist Sepp Buchegger. Foto: Michael Sturm

