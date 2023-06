Bernd Gugel kennt das Tübinger Freibad von Kindesbeinen an. Seit zehn Jahren steht er am Beckenrand

»Ich habe meinen Traumjob auf meine alten Tage gefunden«: Bernd Gugel liebt das Tübinger Freibad. FOTO: WALDERICH »Ich habe meinen Traumjob auf meine alten Tage gefunden«: Bernd Gugel liebt das Tübinger Freibad. FOTO: WALDERICH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.