Der B27-Tunnel in Dußlingen wird für mehrere Nächte gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Turnusmäßig stehen bald wieder die halbjährlichen Tunnelwartungs- und Reinigungsarbeiten am Tunnel Dußlingen an. Deshalb muss der Tunnel in Dußlingen im Zeitraum von Mittwoch, 20. September, bis Freitag, 22. September, während der Nächte jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken U 1 und U 2 über die L 230 Gomaringen – L 384 Nehren sind in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Vorab werden noch Reinigungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen in den Tunnelvorfeldern organisiert. Diese sind unabhängig von den sicherheitstechnischen Anlagen und können somit vorab unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden. So werden die Reinigungsarbeiten in Richtung Hechingen am Montag, 18. September, und in Richtung Tübingen am Dienstag, 19. September, jeweils von 8 Uhr bis etwa 15.30 Uhr durchgeführt. (pm)