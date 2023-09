Das Tübinger Kino Blaue Brücke öffnet wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Fast schien es so, als ob die Tübinger Kinokultur vom unabwendbaren Niedergang bedroht sei. Das Kino Blaue Brücke mit drei Sälen und Platz für 650 Menschen überlebte die Corona-Pandemie nicht. Zu hohe Sanierungskosten bei gleichzeitigem Zuschauerschwund bedeuteten das vorläufige Ende des Lichtspielhauses. Ein herber Schlag für das cineastische Angebot in der Unistadt.

Schließen muss bis zum Jahresende auch das Kino Arsenal. Das Programmkino ist in Tübingen eine Institution. Kommendes Jahr wäre es 50 Jahre alt geworden. Das Gebäude am Stadtgraben wurde verkauft. Übrig geblieben wären damit in der Unistadt nur noch das Kino Atelier am Haagtorplatz und das Kino Museum am Lustnauer Tor mit seinen drei Sälen.

Die Geschichte der Tübinger Kinos glich also einem grau in grau gedrehten deprimierenden Streifen. Regelrecht filmreif nun die Wendung: Zwei Retter tauchen im Geschehen auf, die Kinolichter auf der Blauen Brücke werden wieder angeknipst. Gerade noch rechtzeitig eine glückliche Wendung mit hoffnungsvollem Neubeginn. Im Abspann stehen Robert Weihung und Carsten Schuffert.

Als vor eineinhalb Jahren die Blaue Brücke verkauft wurde, hatte Robert Weihing zugegriffen. Allerdings nicht mit der Absicht, das Kino wiederzueröffnen. Das wäre auch gar nicht gegangen. Eine Klausel im Vertrag untersagte das erneute Betreiben eines Filmtheaters. Die Besitzer, die Familie Lamm als Betreiber des Kinos Museum, wollten damit ausschließen, dass sie Konkurrenz vom neuen Eigentümer bekommen. Weihing interessierte sich vor allem für die Immobilie.

Die Vertragsklausel hat sich nun erledigt. Weihing und Schuffert haben sich zusammengetan, um beide Kinos zu übernehmen. Gefragt nach den Beweggründen, sagt Schuffert, dass er mit Sorge in den vergangenen Monaten den Veränderungen in der Tübinger Kinolandschaft zugesehen habe. Er ist seit über 30 Jahren mit seiner Firma »Bewegte Bilder« im Kino- und Filmgeschäft und betreibt das Sommernachtskino in Tübingen. Zusammen mit Weihing habe man nun eine Lösung gefunden »mit der alle glücklich sein können«.

Glücklich sind nicht nur die neuen Kinoinhaber, sondern auch die Stadtverwaltung: »Das ist eine tolle Gesamtlösung für die Kinokultur in unserer Stadt«, sagt Baubürgermeister Cord Soehlke, stellvertretend für die gesamte Verwaltungsspitze. Mit der Übernahme von Museum und Blaue Brücke stünden den Tübingern bald wieder sechs Säle plus Atelier mit engagierten und lokalen Betreibern zur Verfügung.

Ab 1. Oktober übernehmen Schuffert und Weihing das Kino Museum. Es ist das Ende einer Ära in Tübingen. Die Familie Lamm hat jahrzehntelang das Museum als Pächter und die Blaue Brücke als Eigentümer betrieben. 2015 starb Volker Lamm, ein Jahr zuvor hat er noch das Bundesverdienstkreuz von Oberbürgermeister Boris Palmer verliehen bekommen.

Damit können Schuffert und Weihing künftig sechs Kinosäle für insgesamt rund 1.250 Zuschauer bespielen. Schuffert hat kein Zweifel daran, dass es gelingen wird, genügend Publikum ins Kino zu bringen. »Wo, wenn nicht in Tübingen, kann man noch gut Kino machen?«, sagt er und verweist auf die vielen jungen und älteren kulturell interessierten Menschen. Von einem Niedergang des Kinos will er jedenfalls nichts wissen. Das Ende der Filme auf großer Leinwand ist für ihn noch lange nicht in Sicht. Die goldenen Zeiten seien zwar vorbei, gibt er zu, aber das Interesse sei nach wie vor da. Da ändern auch die Streamingdienste nichts, sagt Schuffert. Gegen das Gemeinschaftserlebnis Kino kommen sie nicht an.

Einfach nur einen Film zeigen, reicht aber heutzutage nicht mehr aus. Deshalb setzt Schuffert auf größere Angebote, wie er sie schon im Sommernachtskino regelmäßig verwirklicht: Das Kino wird um gastronomische Angebote ergänzt, Drehbuchlesungen sind denkbar, dazu Kino und Musik. Dem Macher des Sommernachtskinos fallen da gleich eine Menge Ideen ein.

Entsprechende Pläne gibt es auch für die Blaue Brücke. Der Eingang soll verlegt werden, eine Gastronomie dazu kommen. Aber es müssen auch zahlreiche Brandschutzmaßnahmen vorgenommen und die Kinotechnik überarbeitet werden. Ab November ist es dann so weit: Nach drei Jahren Schließung erwacht das Kino wieder zu neuem Leben. Die beiden Betreiber wollen auch das Kino Museum modernisieren. Das ist allerdings frühestens ab Sommer 2024 geplant.

Welche Filme künftig wo laufen werden, ist noch offen. Festgelegt sind die Programmschwerpunkte in den beiden Kinos bisher nicht, sagt Schuffert. Aber die Blaue Brücke wird wohl das, was sie früher einmal war: vor allem ein Kino für das jüngere Publikum. Mit dem Kino Museum haben sich die jungen Zuschauer in Tübingen eher schwergetan.

Es wird aber nicht nur den Blockbustern vorbehalten sein. Denn ein Saal wird unter dem Logo Arsenal firmieren. Dort soll die Programmstruktur des Arsenalkinos weitergeführt werden. Stefan Paul hat damit dann allerdings nichts mehr zu tun. »Ich mache maximal das Programm für das Kino Atelier«, betont er. Für den Saal in der Blauen Brücke gebe er nur den guten Namen.

Der Inhaber des Programmkinos macht aus seinem Frust über die bevorstehende Schließung des Arsenals keinen Hehl. Immerhin ist es das älteste Programmkino Baden-Württembergs. Paul spricht von einer bitteren Schlappe und Niederlage, die nicht zu verhindern gewesen sei. Der Gebäudeverkauf traf das Kino zu Beginn der Coronazeit. »Das war eine schlechte Ausgangslage.«

Durch die Schließung der Blauen Brücke habe sich das Programmgefüge in der Unistadt komplett verändert, sagt Paul: »Das Arsenal wurde die Nummer zwei nach dem Museum mit einem tollen Filmprogramm.« Auch die Verleihstrategie sei eine andere geworden. Das Motto aus Amerika: Große Filme nur für große Kinos gelte nicht mehr, betont Paul. Das Arsenal habe in den vergangenen Monaten sehr viele gute Filme bekommen. Dabei war Paul immer im engen Austausch mit dem Geschäftsführer des Museums über den jeweiligen Vorführungsort der einzelnen Streifen.

Aber auch für Paul gibt es große Gewinner der neuen Situation: die Zuschauer. »Für das Publikum ist es wieder super. Beschweren kann sich jetzt niemand mehr.« Die Kinobegeisterten werden also wieder zwei große Lichtspielhäuser in der Unistadt vorfinden. Und ein kleines Atelier. »Die einzige unabhängige Speerspitze gegen die großen Kinos«, sagt Paul. Auch er setzt dabei schon lange auf mehr als Filme zeigen. Ein Kulturprogramm gehört für ihn selbstverständlich dazu. (GEA)