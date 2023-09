Das Connect-Festival auf dem Listhof in Reutlingen wurde in diesem Jahr abgesagt, die Veranstalter beklagen zu hohe Auflagen. Und betonen, dass in Tübingen einst alles leichter war.

Das Connect-Festival fand 2018 in Münsingen statt. Foto: Joachim Baier Das Connect-Festival fand 2018 in Münsingen statt. Foto: Joachim Baier

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.