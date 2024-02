Sie war Mitbegründerin des Freundeskreises der Burghofschule und hat tatkräftig dafür gesorgt, dass heute unzählige Schulfördervereine im Land erfolgreich arbeiten können. In Ofterdingen erhielt Ute Heß jetzt das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihre selbstlose ehrenamtliche Tätigkeit.

Ute Heß mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Kultusministerin Theresa Schopper (rechts) nahm die Verleihung vor. Links Ehemann Richard Heß. Foto: Joachim Kreibich Ute Heß mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Kultusministerin Theresa Schopper (rechts) nahm die Verleihung vor. Links Ehemann Richard Heß. Foto: Joachim Kreibich

