Einbrecher haben in der Nacht mit brachialer Gewalt am westlichen Ortsrand von Bodelshausen und im benachbarten Hechingen gewütet. Sie sind in mindestens sieben Gebäude eingebrochen.

Kripobeamter bei der Spurensicherung am Schützenhaus in Bodelshausen, wo auch ein Sparschwein zu Bruch ging. FOTOS: MEYER Foto: Jürgen Meyer Kripobeamter bei der Spurensicherung am Schützenhaus in Bodelshausen, wo auch ein Sparschwein zu Bruch ging. FOTOS: MEYER Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.