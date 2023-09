Aktuell Lebensrettung

Beim Gomaringer Sicherheitstag übten Feuerwehr, DRK und THW gemeinsam

Drei Schwerpunkte zum Thema Sicherheit an einem Tag in Gomaringen: Feuerwehrleute traten am Schloss zum Rescue Run an. Andere, auch Rotkreuz-Helfer und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, übten an verschiedenen Stationen, rund um die Kulturhalle und im Gewann Herdwald – wie sie am besten auf verschiedenartige Unfälle reagieren sollten. Organisator Daniel Junger brachte dazu eine Messe zum Thema Sicherheitsausrüstung in die Halle.