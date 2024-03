So soll die Cellforce-Batteriefabrik im Gebiet Mahden künftig aussehen, wie Geschäftsführer Dr. Markus Gräf und Architekt Peter Fischer dem Kfurter Gemeinderat am Donnerstag erläuterten. Foto: Norbert Leister So soll die Cellforce-Batteriefabrik im Gebiet Mahden künftig aussehen, wie Geschäftsführer Dr. Markus Gräf und Architekt Peter Fischer dem Kfurter Gemeinderat am Donnerstag erläuterten. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.