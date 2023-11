Bauarbeiten: Tempo 50 gilt auf der B27 zwischen Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. Das Landratsamt Tübingen führt ab Dienstag, 14. November 2023 bis voraussichtlich Ende November 2023, Leitungsverlegungen an der B27 zwischen der Auffahrt Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler durch. Diese dienen als Vorarbeiten für die Erstellung einer Stauwarnanlage. Deren Notwendigkeit begründet sich darin, dass sich auf dem Streckenabschnitt bei Bad Sebastiansweiler in Fahrtrichtung Tübingen eine Unfallhäufungsstelle befindet und die bereits getroffenen Sofortmaßnahmen zur Abmilderung der Unfallhäufung nicht zu Verbesserungen geführt haben.

Um diese Anlage in 2024 realisieren zu können, werden die ersten baulichen Voraussetzungen in Form von Leitungsverlegungen und weiteren Nebenarbeiten noch in 2023 umgesetzt. Die Arbeiten hierzu finden ausschließlich im Straßenrandbereich der B27 statt und bedürfen keines Eingriffes in die Bundesstraße. Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit ist es jedoch unumgänglich, im Bereich der Baustelle eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Auffahrt Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler durchzuführen.

Die Kosten für die Vorarbeiten belaufen sich auf ca. 150000 Euro und werden vom Bund als Baulastträger getragen