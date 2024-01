Aktuell Gemeinderat

Bad Mössingen bleibt vorerst Schall und Rauch

In der Mössinger Gemeinderatssitzung am Montag hielten die Fraktionen ihre Haushaltsreden (dazu mehr in der Ausgabe am Donnerstag) und diskutierten die Anträge zu Ergänzungen des Haushaltsentwurfs der Gemeinde. Über allen Diskussionen hing die Frage nach Umsetzbarkeit angesichts des angespannten Haushalts der Stadt an der Steinlach.