Mountainbike-Freestyle-Stars begeistern an beiden Tagen über 3.000 Zuschauer beim zehnten Festival in Belsen.

Hunderte von Zuschauern verfolgen dichtgedrängt die Sprünge. Foto: Jürgen Meyer Hunderte von Zuschauern verfolgen dichtgedrängt die Sprünge. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.