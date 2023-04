B27-Tunnel in Dußlingen mehrere Nächte lang voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Turnusmäßig werden im April die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Tunnel Dußlingen durchgeführt, teilte das Landratsamt Tübingen mit. Hierfür muss der Tunnel in der Zeit von Dienstagabend, 11. April bis einschließlich Freitag früh, 14. April und von Montagabend, 17. April bis einschließlich Mittwoch früh, 19. April jeweils zwischen 20 Uhr bis 6 Uhr morgens für den Verkehr voll gesperrt werden.

Im Zuge der nächtlichen Tunnelwartungsarbeiten führt das Regierungspräsidium Tübingen die noch ausstehenden betriebstechnischen Restarbeiten nach dem Starkregenereignis vom Juni 2021 durch. Die damit verbundenen erforderlichen Funktionstests der Sicherheitseinrichtungen können nur unter Vollsperrung der Tunnelröhren erfolgen. Die Umleitungsstrecken U1 und U2 über die L230 Gomaringen – L384 Nehren sind in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Zusätzlich werden Reinigungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen im Bereich der Tunnelvorfelder durchgeführt. Diese stehen nicht im Zusammenhang mit den Sicherheitseinrichtungen und können bereits im Vorfeld unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden. Die Reinigungsarbeiten in Richtung Tübingen erfolgen am Dienstag, 4. April und in Richtung Hechingen am Mittwoch, 5. April jeweils im Zeitraum zwischen 8 und 15.30 Uhr.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im Baustelleninformations- und Ereignismanagementsystem des Landes Baden-Württemberg unter abgerufen werden. (pm)