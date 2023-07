B27 bei Tübingen-Lustnau teilweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Aufgrund von Bauarbeiten muss die B27 zwischen der Anschlussstelle Tübingen-Lustnau und Kirchentellinsfurt ab Montag, 24. Juli, teilweise gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen an der Brücke über die Bahnlinie. Dort wurden Schäden an der Übergangskonstruktion festgestellt.

Begleitend finden auch Arbeiten an den Schutzplanken, den Geländern sowie an der Brücke und an den angrenzenden Raumgitterwänden statt. Geeignete Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, werden die Instandsetzungsarbeiten bis Mitte Oktober abgeschlossen sein.

Da in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig Bauarbeiten stattfinden, steht in jeder Fahrtrichtung nur noch ein Fahrstreifen zu Verfügung. Die Kosten belaufen sich auf rund 950.000 Euro und werden vom Bund getragen. (pm)